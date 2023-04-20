الملا يسأل السوداني والنزاهة بشأن

2023/04/20 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

هاجم عضو تحالف العزم حيدر الملا، اليوم الخميس، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بشأن مظاهر البذخ، فيما وجه سؤالاً لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون بهذا الشأن.

وقال الملا في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم): "الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون ".

واضاف "محاربة جائحة الفساد الا تستلزم معرفة مصدر الملايين التي ينفقها محمد الحلبوسي لمظاهر البذخ المبالغ فيها لابراز سلطته، ولطائراته الخاصة في رحلاته؟".

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