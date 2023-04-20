البحوث الفلكية في مصر تعلن موعد عيد الفطر

2023/04/20 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك، طبقًا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد.

وأضاف المعهد أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي.

وأوضح أن الهلال الجديد يبقى في العواصم والمدن الإسلامية بعد غروب الشمس، ذلك اليوم لمدة تتراوح بين 10 - 35 دقيقة، معقبًا: بذلك تكون غرة شهر شوال 1444هـ فلكيًا يوم الجمعة 21 /4 /2023م عيد الفطر المبارك.

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