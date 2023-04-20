2023/04/20 | 12:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يشاهد عشاق الفلك، الخميس، ظاهر فلكية لا تتكرر كثيرا وهي كسوف الشمس الهجين، حظي فيها هواة الفلك في أستراليا بمشاهدة كسوف كلي لمدة دقيقة تقريبا.ما هي ظاهرة كسوف الشمس الهجين؟ تحدث هذه الظاهرة عندما يحجب القمر أجزاءً متعددة من الشمس في مناطق مختلفة من الأرض.في بعض المناطق، يشاهد الناس كسوفا كليا […]

ظهرت المقالة تحدث مرة كل 10 سنوات..



العالم يشهد ظاهرة كسوف الشمس “الهجين” أولاً على ايرث نيوز.

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