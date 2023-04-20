2023/04/20 | 12:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة

وزير النفط حيان عبد الغني حرص الوزارة

على زيادة معدلات انتاج النفط الخام

واستثمار الغاز المصاحب في الجزء

الجنوبي من حقل شرق بغداد.

ونقل بيان صحافي لوزارة النفط اطلع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال زيارته وزير النفط: سنصل بإنتاج حقل شرقي بغداد الى اكثر من 80 الف برميل يوميا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال زيارته وزير النفط: سنصل بإنتاج حقل شرقي بغداد الى اكثر من 80 الف برميل يوميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).