2023/04/20 | 12:21 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دولتان عربيتان تسيران على خطى الصين واليابان وتخفضان استثماراتهما في سندات الخزانة الأمريكية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/20 | 12:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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