الجيش المصري يؤكد عودة بعض جنوده من السودان على متن 3 طائرات

2023/04/20 | 12:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، الخميس، أنها سلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 27 جنديا مصريا كانت تحتجزهم.

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