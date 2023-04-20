بالسعودية.. طيار يوثق تجربة إفطار رمضانية مثيرة وهو معلق بالهواء

2023/04/20 | 12:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدهش الطيّار والمرشد السّياحي السّعودي، عبدالباري آل عبدالله، متابعيه عبر مواقع التّواصل الاجتماعي عند نشر مقطع فيديو له وهو يستمتع بوجبة إفطار رمضانيّة أثناء ممارسة الطّيران الشّراعي بالمظلة.

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