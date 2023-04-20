2023/04/20 | 12:56 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزلاء يحفرون نفقا بالجدار ويفرون من سجن في لبنان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/20 | 12:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نزلاء يحفرون نفقا بالجدار ويفرون من سجن في لبنان) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نزلاء يحفرون نفقا بالجدار ويفرون من سجن في لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).