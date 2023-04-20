وزير الكهرباء يتابع ميدانيا الحالة الصحية لمنتسب تعرض إلى صعقة كهربائية

2023/04/20 | 12:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في التفاتة انسانية تابع وزير الكهرباء

المهندس زياد علي فاضل الحالة الصحية

لأحد منتسبي الوزارة الذي تعرض إلى حادث

مؤسف أثناء أداء عمله بصيانة أحد خطوط

التوزيع أثناء فترة هطول الإمطار في

الاسبوع الماضي

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