سوق العراق يوقف نشاطه لمدة خمسة أيام

2023/04/20 | 13:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الخميس، إيقاف نشاطه لمدة خمسة أيام.

وقال السوق في بيان، إنه "استناداً لقرار مجلس الوزراء بإعلان عطلة رسمية لمدة خمسة أيام لمناسبة عيد الفطر المبارك فإنه لن ينظم جلسات التداول وابتداء من يوم الخميس المصادف 20 نيسان ولغاية يوم الاثنين المقبل". وأضاف البيان، "ستكون أول جلسة تداول بعد عطلة العيد يوم الثلاثاء الموافق 25 نيسان وحسب توقيتاتها الرسمية".

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