الاستخبارات تضبط كدس للعتاد داخل وكر لداعش في الانبار

2023/04/20 | 13:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارت والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، ضبط كدس عتاد بكميات كبيرة داخل وكر لعصابات داعش الارهابية في الانبار.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعملية استخبارية مميزة نفذتها مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية استندت لمعلومات مؤكدة عن وجود كدس للعتاد في منطقة وادي ثميل في محافظة الانبار".

واضافت أنه "بعد عملية تفتيش وبحث تم ضبط كدس عتاد يحتوي علي 350 حاوية من عيار 14,5 ملم يعود لعصابات داعش الارهابية لما تسمى بولاية الجنوب قاموا بأخفائها خلال السنوات السابقة".

واشارت الى أنه "تم ضبط المواد اصوليا واتخاذ كافة الاجراءات القانونية".

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