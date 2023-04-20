2023/04/20 | 13:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتعل الخلاف بين قطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، على خلفية "قضية نيغريرا" وذلك بعد أن اختار الريال أن يصبح طرفا فيها ضد برشلونة، ليرد رئيس الفريق الكتالوني بوصف الريال بـ"فريق النظام"، فهل هناك مؤامرة في المعركة بين الطرفين أم أن هناك خلاف حقيقي أوصل العلاقات بين الجانبين إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات؟

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