كسوف شمسي هجين جذب الآلاف إلى بلدة أسترالية نائية

2023/04/20 | 13:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جذب كسوف شمسي هجين في بلدة نائية على ساحل غرب أستراليا الآلاف لمشاهدة هذا الحدث الفلكي النادر الخميس.

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