الفتح: استقالة رئيس مجلس المفوضين لن تؤثر على اجراء الانتخابات

2023/04/20 | 13:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد تحالف الفتح، اليوم الخميس، ان استقالة رئيس مجلس المفوضين بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جليل عدنان خلف لن تؤثر على اجراء الانتخابات.وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي، لوكالة “ايرث نيوز”، ان “تقديم خلف استقالته من منصب رئيس مجلس المفوضين بالمفوضية لن يؤثر على اجراء الانتخابات سواء كانت المحلية نهاية العام […]

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