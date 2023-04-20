برشلونة يقترب من استعادة ميسي

2023/04/20 | 13:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تحرك برشلونة خطوة في طريق استعادة أسطورة النادي ليونيل ميسي من صفوف باريس سان جيرمان.ويعمل مجلس إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا منذ فترة على صفقة ميسي، ويسعى لحل العقبة الأساسية […]

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