2023/04/20 | 13:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الخميس ، تشكيل لجنة لمنع بيع الألعاب المحرضة للعنف تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر في محافظة واسط.وذكر اعلام القيادة في بيان تلقاه / […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واسط..



تشكيل لجنة لمنع بيع الألعاب المحرضة للعنف مع حلول عيد الفطر المركز الخبري الوطني.

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