2023/04/20 | 13:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقال 21 متهماً بتجارة ونقل المواد المخدرة في عدة محافظات – عاجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 21 متهماً بتجارة ونقل المواد المخدرة في عدة محافظات – عاجل ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 21 متهماً بتجارة ونقل المواد المخدرة في عدة محافظات – عاجل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).