2023/04/20 | 14:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hzgton32wiI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد اطلاق سراحه.. سمير البطي يتحدى القوات الامنية: قائد وغصبن عنكم) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد اطلاق سراحه.. سمير البطي يتحدى القوات الامنية: قائد وغصبن عنكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).