شرح دعاء اليوم الثلاثين من شهر رمضان المبارك

2023/04/20 | 14:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي

(اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِي فِيهِ

بِالشُّكْرِ وَ الْقَبُولِ عَلَى مَا

تَرْضَاهُ وَ يَرْضَاهُ الرَّسُولُ،

مُحْكَمَةً فُرُوعُهُ بِالْأُصُولِ،

بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ

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