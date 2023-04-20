شرح دعاء اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك

2023/04/20 | 14:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي

(اَللّـهُمَّ غَشِّني فيهِ

بِالرَّحْمَةِ، وَارْزُقْني فيهِ

التَّوْفيقَ وَالْعِصْمَةَ، وَطَهِّرْ

قَلْبي مِنْ غَياهِبِ التُّهْمَةِ، يا

رَحيماً بِعِبادِهِ الْمُؤْمِنينَ).

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