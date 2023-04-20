2023/04/20 | 14:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية لايستيطع تحريك ساكن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الاطار التنسيقي يهاجم وزير الخارجية بسبب تحركات السفيرة الامريكية في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الاطار التنسيقي يهاجم وزير الخارجية بسبب تحركات السفيرة الامريكية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).