أجنبي الجنسية.. القبض على متهم بسرقة 644 الف دولار في بغداد

2023/04/20 | 14:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على متهمين اثنين أحدهم أجنبي الجنسية بحوزته أكثر من 664 ألف دولار أمريكي مسروقة من احد المواطنين في بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكّنت قوة من اللواء الثالث ‏‏الفرقة ‏الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء، من إلقاء ‏القبض ‏على متهمين اثنين أحدهم أجنبي الجنسية ‏مطلوبين بالسرقة في منطقة (البتاوين) ببغداد، وضبط بحوزة احدهم مبلغ أكثر من 664 ألف دولار أمريكي مسروقة من احد المواطنين".

واضافت أنه "تم تسليم المتهمين مع المضبوطات اصولياً إلى جهة الطلب لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهما".

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