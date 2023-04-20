2023/04/20 | 14:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الخميس، القبض على 21 متهماً بتجارة ونقل المخدرات في مناطق متفرقة من المحافظات.

وذكر الجهاز، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بمتابعة استخبارية وميدانية متواصلة لأنشطة الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن البلاد وشبابه بالمخدرات فقد ألقي القبض على 21 متهماً بتجارة المخدرات ونقلها بين المحافظات".

ففي بابل، أكد البيان، أن مفارز الامن الوطني، القت القبض عللا أحد تجار المواد المخدرة بعد استدراجه بكمين محكم وبحوزته نحو 49 ألف حبة من الكبتاجون المخدرة.

أما في محافظة واسط، فقط تمكنت مفارز الجهاز أيضاً، من الإطاحة بتاجر مخدرات جرى استدراجه من محافظة ميسان وبحوزته 2 كغم من مادة الكريستال.

وتابع الجهاز، بحسب البيان، أن مفارزه نفذت عمليات متفرقة في محافظات كربلاء المقدسة، والنجف الأشرف، وكركوك، وديالى، وألقت خلالها القبض على 19 متهماً بتجارة وترويج المواد المخدرة صادرة بحقهم أوامر قبض قضائية.

وأكد، أنه تم إحالة المتهمين جميعاً مع المضبوطات إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بـ 21 متهماً بتجارة ونقل المواد المخدرة في 6 محافظات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بـ 21 متهماً بتجارة ونقل المواد المخدرة في 6 محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).