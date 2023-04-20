إغلاق 20 مركز تجميل غير مجاز في بغداد

2023/04/20 | 14:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، اغلاق 20 مركز تجميل غير مجاز في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) : "استمرار حملة وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة لغلق مراكز التجميل غير المجازة من وزارة الصحة في العاصمة بغداد ".

واوضح أن "الحملات اسفرت عن غلق مجموعة من المراكز المخالفة وغير المرخصة من قبل الصحة" وكما مبين ادناه:

-"مركز جونيا لزراعة الشعر / شارع فلسطين

-مركز هلا للتجميل / شارع فلسطين

-مركز فيونا /تقاطع ساحة ميسلون

-مركز الين /زيونة

مركز كاريس /زيونة

-مركز strawberry /الجادرية

-سايمون بيوتي سنتر / شارع الربيعي

-مركز السا للتجميل / شارع الربيعي

-الخاتون بيوتي سنتر / الشعب

-مركز ديفرنت / حي اور

-عيادة الايم للتجميل والليزر / البنوك

-مركز بيوتي هير / الربيعي

-مجمع النور الطبي / الشعب

-لوكسولوك / الكرادة

-صالون سمر (متصل بعيادة طبيبة غير مجاز) / زيونة

-مركز فينكس / زيونة

-مركز ورد / الكرادة نزلة جسر الربيعي

-مركز بقية الله / مدينة -الصدر (مجموعة عيادات مجازة تم غلق غرفة التجميل لعدم تواجد طبيب اختصاص)

/مركز 4U / صليخ

-عيادة الطب الليزري /الشعب".

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