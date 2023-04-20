المالية النيابية: إقرار الموازنة سيتأخر حتى نهاية الشهر المقبل

2023/04/20 | 14:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الخميس، عزم اللجنة تخفيض معدل العجز في الموازنة، متوقعا التصويت على الموازنة حتى نهاية شهر ايار المقبل.

وقال كوجر، إن "التصويت على الموازنة العامة سيتأخر حتى نهاية شهر ايار المقبل، حيث ستكون هناك اجتماعات وندوات مشتركة يتم فيها استضافة الوزراء والمحافظين من قبل اللجنة المالية".

وأضاف، أن "معدل العجز في الموازنة العامة سيتم تخفيضه حتما، بعد تدقيق كافة الأرقام مع الجهات المعنية لنصل إلى التخفيض المطلوب"، موضحا أن "تخفيض العجز هو أحد صلاحيات مجلس النواب الحصرية وهي التخفيض والمناقلة وإضافة فقرات لاتخضع لجنبة مالية".

وتابع كوجر في حديث لوكالة "نينا" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، "نستطيع العمل على إضافة فقرات لإلغاء بعض المصروفات وإضافة فقرات لتعزيز موارد أخرى وإضافة فقرات من شأنها خفض معدل العجز".

ومضى عضو اللجنة المالية النيابية إلى القول، "إذا كانت الإيرادات كثيرة سينخفض معدل العجز تلقائيا، وإذا كانت الإيرادات قليلة سنذهب حتما إلى الغاء بعض الفقرات في أصل الموازنة".

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