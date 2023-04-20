2023/04/20 | 14:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإفراط في الطعام والنوم يُعتبر مغريًا خلال عطلة عيد الفطر، ولكن يُنصح الأشخاص بالاعتدال والحفاظ على النّشاط ليكونوا في أفضل حالاتهم خلال هذه المناسبة.وإليكم 6 نصائح لعيد فطر صحي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لعيد فطر صحي.. 6 نصائح يوصى باتباعها) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لعيد فطر صحي.. 6 نصائح يوصى باتباعها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).