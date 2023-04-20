“هروب هوليوودي” من سجن في لبنان

2023/04/20 | 14:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الخميس، بفرار عدد من السجناء من سجن صور جنوب البلاد، عبر حفر نفق في جدار السجن أوصلهم إلى منزل مجاور لمبنى السجن ما مكنهم من الهرب.

واكتشفت القوى الأمنية المشرفة على السجن، صباح اليوم، عملية فرار 4 أو 5 سجناء من سجن صور، الذي يقع في الطبقة السفلية من مبنى سرايا مدينة صور، خلال التعداد الاعتيادي للسجناء.

ولم تصدر قوى الأمن الداخلي حتى الآن، بيانا حول العدد الدقيق للسجناء الفارين، أو لملابسات إضافية عن الحادث.

وبحسب المعلومات التي نقلها الإعلام اللبناني، فإن السجناء الفارين فتحوا فجوة في جدار زنزانتهم من الناحية الجنوبية للسجن، وتسللوا منها إلى منزل ملاصق للسجن ومنه صعدوا إلى سطحه وفروا بعيدا.

وقد بدأت قوى الأمن الداخلي عمليات البحث في المدينة واستحضرت كلابا بوليسية لاقتفاء آثار الهاربين، ما تسبب بتوقف زيارات الأهالي لأبنائهم داخل السجن عشية عيد الفطر.

ونشر موقع “يا صور” المحلي، صورا لمحيط السرايا عقب فرار السجناء.

من الجدير ذكره، أن سجن صور يقع داخل مبنى سرايا صور الأثري، ويقبع فيه حوالي 100 سجين محكوم وموقوف.

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