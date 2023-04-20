السعودية تتحرى هلال شوال.. والفلك يقول كلمته

2023/04/20 | 14:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتحرى المملكة العربية السعودية ودول عربية وإسلامية، مساء اليوم الخميس، هلال شهر شوال الذي يحدد بداية عيد الفطر المبارك.

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