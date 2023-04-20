2023/04/20 | 14:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير جديد أن الاتحاد الأوروبي

أكبر مستورد للنفط من روسيا، على الرغم

من فرضه عقوبات صارمة على موسكو بسبب

الحرب التي تشنها في أوكرانيا، موضحاً

أن الاتحاد الأوروبي مستمر في شراء

كميات كبيرة من منتج

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي “أكبر” مستورد للنفط الروسي !) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي “أكبر” مستورد للنفط الروسي !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).