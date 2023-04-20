تطوير صناعة الغاز في العراق

2023/04/20 | 14:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صالح لفتة

الهدر الكبير في الثروة الغازية التي

تحرق بلا أي مبرر وتكلف العراق

المليارات سنوياً باعتراف رئيس الوزراء

وتذهب دون أن يستفيد منها العراق في

تشغيل محطات الكهرباء والمعامل

والتصدير معضلة

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