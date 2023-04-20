سرق عجلته وقتله بظروف غامضة.. تفاصيل جريمة

2023/04/20 | 15:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنكشفت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس، ملابسات جريمة مقتل رجل وسرقة عجلته بظروف غامضة جنوبي المحافظة.

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