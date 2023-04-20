2023/04/20 | 15:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، عودة 73 عراقياً من المناطق الواقعة على الحدود التركية السورية الى البلاد.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أنه “بتوجيه من وزيرة الهجرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عودة 72 عراقيا من المناطق الواقعة على الحدود التركية – السورية المركز الخبري الوطني.

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