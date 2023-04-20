2023/04/20 | 15:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، وجود عملية منع لتوزيع رواتب الإقليم من قبل أي شخص أول جهة سياسية. وقال بارزاني في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسرور بارزاني: لا يوجد شخص يمنع توزيع الرواتب في الإقليم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني: لا يوجد شخص يمنع توزيع الرواتب في الإقليم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور بارزاني: لا يوجد شخص يمنع توزيع الرواتب في الإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).