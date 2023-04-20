2023/04/20 | 15:13 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البحرية الإيرانية توجه إنذارا لغواصة أمريكية في مضيق هرمز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/20 | 15:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البحرية الإيرانية توجه إنذارا لغواصة أمريكية في مضيق هرمز) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البحرية الإيرانية توجه إنذارا لغواصة أمريكية في مضيق هرمز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).