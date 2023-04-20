مصرف الرشيد يباشر برفع الوجبة الاولى من السلف الالكترونية

2023/04/20 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

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باشر مصرف الرشيد اليوم الخميس الموافق ٢٠ نيسان برفع الوجبة الاولى من سلف الموظفين ومنتسبي القوات الامنية والسلف التكميلية والعقود وسيتم رفع كافة طلبات المتقدمين تباعا

وحذر الراغبين بالتقديم من التعامل مع المكاتب الوهمية او من يدعي ارتباطه بالمصرف

واكد ان التقديم يكون حصرا من خلال تطبيق مصرف الرشيد

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مصرف الرشيد / العلاقات العامة والاعلام

٢٠ نيسان ٢٠٢٣

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