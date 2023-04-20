عودة 72 عراقيا من مناطق تقع على الحدود التركية - السورية

2023/04/20 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، عودة 73 عراقياً من المناطق الواقعة على الحدود التركية السورية الى البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، تم عودة 73 مواطناً عراقياً من المناطق التي تقع على الشريط الحدودي التركي_ السوري الى أرض الوطن، ضمن خطة الوزارة لتشجيع العراقيين في دول الجوار على العودة طوعياً".

وأضافت أنه "من خلال التنسيق المشترك بين مكتب الوزارة في أنقرة والسفارة العراقية والقنصلية العراقية في غازي عنتاب ووزارة النقل العراقية ومركز إدارة تنسيق الأزمات المشتركة Jcc، تمت إعادة هؤلاء المواطنين عن طريق منفذ ابراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك بعد استكمال إجراءات دخولهم الى البلاد نحو مناطقهم الأصلية في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وكركوك".

وأكدت الوزارة بحسب البيان أنها "مستمرة في إعادة العراقيين بشكل طوعي الى أرض الوطن".

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