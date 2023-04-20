شاهد بالفيديو.. ايران تهدد بسحق اسرائيل واخراج امريكا من الشرق الاوسط

2023/04/20 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Rj-KRPr9I_Q

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