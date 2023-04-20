غيابات مؤثرة في صفوف القوة الجوية بمواجهة نفط ميسان

2023/04/20 | 15:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يدخل فريق القوة الجوية، مواجهة نفط ميسان وسط غيابات مؤثرة في صفوفه.وسيتواجه الفريقان على ملعب الشعب اولي مساء اليوم الخميس في ختام مباريات الأسبوع الرابع والعسرين من الدوري الممتاز لكرة القدم.وسيغيب عن الصقور كل من حسن رائد بسبب الإصابة ومحمد علي عبود بسبب الحرمان وإبراهيم بايش بسبب الحرمان وكاظم رعد بسبب […]

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