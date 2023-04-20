صحة كربلاء تكشف تفاصيل خطة الطوارئ الخاصة بعيد الفطر

2023/04/20 | 16:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخطة تضمنت تهيئة 65 عجلة إسعاف وتجهيزها بالأدوية.

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