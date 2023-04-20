2023/04/20 | 16:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، عن الإطاحة بمنتسب قتل افراد مجموعته مستخدما حبوبا منومة.

واطلعت السومرية نيوز، على مقطع فيديو يظهر عملية استجواب منتسب إستخدم حبوباً منومة أدت لمقتل أفراد مجموعته بعد إنتمائه لداعش الإرهابي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد انتمائه لداعش.. القبض على منتسب قتل افراد مجموعته بحبوب منومة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد انتمائه لداعش.. القبض على منتسب قتل افراد مجموعته بحبوب منومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).