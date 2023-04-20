بوقت قياسي.. كشف ملابسات جريمة قتل والقبض على الجناة شرق بغداد

2023/04/20 | 16:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، عن كشف ملابسات جريمة قتل والقاء القبض على الجناة شرق بغداد.

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