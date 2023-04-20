2023/04/20 | 16:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

وفقا لنتائج أحدث المسح الذي أجرته وكالة رويترز على 105 من الخبراء الاقتصاديين، ونشرته بوقت مبكر من يوم الخميس، فقد جاءت توقعات الخبراء بشأن قرارات الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والركود الاقتصادي المحتمل كما يلي:

سيقوم الفيدرالي الأمريكي برفع نهائي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس باجتماع مايو المقبل.

سيبقي الفيدرالي الأمريكي بعد ذلك على معدلات الفائدة ثابتة دون تغيير حتى نهاية عام 2023.

من المتوقع أن يحدث ركود القصير وسطحي لاقتصاد الولايات المتحدة هذا العام.

توقع ما يقرب من 90% - 94% من 105 اقتصادي أن الفيدرالي الأمريكي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00% - 5.25% باجتماعه يومي 2-3 مايو، بما يتماشى مع تسعير السوق.

توقع 59 من أصل 100 اقتصادي أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة دون تغيير خلال هذا العام على الأقل.

توقع 26 مشاركا بالمسح فقط تحول الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة بنهاية عام 2023، على غرار توقعات السوق.

أفاد 37 من أصل 47 ممن أجابوا على سؤال إضافي بشأن حدوث ركود اقتصادي بالولايات المتحدة أنهم يتوقعون حدوثه خلال عام 2023.

أضاف 31 من الـ 47 أن الركود سيكون سطحيا ولفترة قصيرة، في حين رأى 4 إنه سيكون طويلا وأقل سطحية، في حين يرى 2 أنه سيكون عميقا.

أظهر المسح أن متوسط احتمال حدوث ركود اقتصادي للولايات المتحدة يبلغ 70% خلال العامين المقبلين، وهو ارتفاع طفيف عن 65% التي أظهرها مسح الشهر الماضي.

أشارت توقعات الاقتصاديين لنمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 1.1% و 0.8% فقط خلال هذا العام وعام 2024 المقبل، على التوالي.

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