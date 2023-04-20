السجن 21 عاماً لروسية حاولت قتل شبيهتها في نيويورك بحلوى مسممة

2023/04/20 | 16:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطعتا حلوى بالجبن (تشيزكيك) في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأميركية في 25 تموز/يوليو 2022 © غيتي/غيتي بواسطة ا ف ب/ارشيف رودين إكنيروت نيويورك (أ ف ب) – حُكم على امرأة روسية في نيويورك بالسجن 21 عاماً لمحاولتها قتل شبيهتها الأميركية من خلال تسميمها بقطع حلوى بالجبن (تشيزكيك)، قبل سرقة هويتها ومقتينات ثمينة عائدة لها، […]

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