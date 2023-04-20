2023/04/20 | 16:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يقيل قائد الفرقة الخاصة الفريق حامد الزهيري المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يقيل قائد الفرقة الخاصة الفريق حامد الزهيري) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يقيل قائد الفرقة الخاصة الفريق حامد الزهيري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).