السوداني يوجه جميع الأجهزة الأمنية بمراجعة الخطط الموضوعة في عطلة عيد الفطر

2023/04/20 | 16:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، جميع الاجهزة الامنية بمراجعة خطط عطلة عيد الفطر.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه خلال ترؤسه اجتماعا في مقر قيادة العمليات المشتركة، وجه السوداني جميع الأجهزة الأمنية بمراجعة الخطط الموضوعة في عطلة عيد الفطر المبارك، وأن تكون على أهبة الاستعداد من أجل توفير الأجواء الآمنة للعوائل المحتفلة بالعيد، وتحقيق الانسيابية في الشوارع".

وكان وزير الداخلية قد وجه بالابتعاد عن قطوعات الشوارع خلال خطة تأمين العيد، والاعتماد على الجهد الاستخباري.

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