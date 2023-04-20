نائب يهاجم وزير الخارجية بسبب تحركات السفيرة الامريكية في بغداد

2023/04/20 | 16:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

هاجم النائب احمد رحيم، الخميس، وزير الخارجية، فؤاد حسين، على خلفية التحركات التي تجريها السفيرة الاميركية في بغداد آلينا رومانوسكي.

وقال رحيم لـ(بغداد اليوم)، إننا "نرفض تحركات السفيرة الامريكية في بغداد وتدخلها الواضح في الشؤون الداخلية من خلال تصريحات معلنة عن قضايا تتعلق بالامن والميزانية والوضع الاجتماعي في البلاد، بالإضافة إلى لقاءاتها المتكررة مع وزراء ومسؤولين بشكل يبتعد كثيراً عن مسارها الدبلوماسي".

وأضاف، أن "وزارة الخارجية وللأسف لم تعطي للسفيرة حدود عملها الدبلوماسي والوزير لايستيطع تحريك ساكن"، مؤكدا ضرورة "بيان موقف الحكومة ووزارة الخارجية حيال مايحصل من خرق للسيادة وهو بذات الوقت يعد تجاوزا على الاعراف التي رسمها القانون".

وطالب النائب، الحكومة ووزارة الخارجية بـ"بيان الموقف من تحركات السفيرة الامريكية في بغداد من خلال بيان مسارها الذي اقره القانون".

وأثار لقاء السفيرة الأميركية في بغداد، ألينا إل رومانوسكي، مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، مؤخراً، امتعاض لدى قوى الإطار التنسيقي، خاصة بعد مناقشتها قانوني الانتخابات والموازنة، عادين ذلك "تدخلاً سافراً" بالشأن الداخلي، و"إنتهاكاً للسيادة والمؤسسة التشريعية".

يذكر أنه في كانون الأول 2021 أعلن البيت الأبيض عن ترشيح إلينا إل رومانوفسكي، لمنصب سفيرة فوق العادة ومفوضة لدى العراق، لتحل محل السفير ماثيو تولر.

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