2023/04/20 | 16:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلمت شركة تويتر، حسابات الأعمال على المنصة بأنها غيّرت اسمها...

ظهرت المقالة شركة تويتر تغير اسمها لـ إكس كورب رسميّا أولاً على المسلة.

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