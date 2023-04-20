"هددوني بالاغتصاب وأجبروني على حفر قبري".. شاهد أوكرانية تروي ما فعل جنود روس معها

2023/04/20 | 16:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت امرأة أوكرانية تبلغ من العمر 57 عامًا من سكان مدينة خيرسون في أوكرانيا أمام المشرعين في مجلس النواب الأمريكي أن عناصر من القوات الروسية ضربتها وهددت باغتصابها وأجبرتها على فعل الكثير من الأمور ومن ضمنها إجبارها على حفر قبرها بنفسها.

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