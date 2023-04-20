2023/04/20 | 16:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن وصفهم بـ"المحتجزين"، أصدر الجيش السوداني بيانا توضيحيا لتصريحاته السابقة عن الجنود المصريين الذين تم إجلاءهم، ليؤكد أن هؤلاء لم يكونوا أسرى عند قوات الدعم السريع وبالتالي هم غير الـ24 عسكريا مصريا الذين سلمتهم هذه القوات للصليب الأحمر الدولي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة الجنود المصريين.. توضيح من الجيش السوداني بشأن "المحتجزين" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة الجنود المصريين.. توضيح من الجيش السوداني بشأن "المحتجزين" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).