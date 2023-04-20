2023/04/20 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران، اليوم الخميس، عن ستراتيجية ملاحقة داعش في الاشهر الاخيرة، مشيرا الى ان حصيلة تعقب اهداف داعش خلال الثلث الاول من العام الجاري ارتفعت مقارنة بالسنوات الاخيرة، وهو ما انعكس على "غياب وانعدام غزوات رمضان".

وقال عمران في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "جهود مكافحة الارهاب في ديالى تجري وفق ستراتيجية متعددة المحاور من خلال جهد استخباري مميز اسهم في رصد اكثر من 10 اهداف مهمة خلال 2023، فضلا عن توجيه سلسلة ضربات جوية ساهمت في قتل نحو 50 ارهابيا بينهم قيادات مهمة".

واضاف، أن "العمليات النوعية التي تعقبت اهدافا مهمة لداعش ارتفعت بنسبة عالية خلال الثلث الاول من 2023 قياسا بالسنوات الاخيرة"، مؤكداً بأن "العديد من قيادات داعش المهمة تم القضاء عليها رغم انها كانت مختبئة في مناطق نائية".

واشار الى انه "خلال رمضان تم تفكيك من 3-4 خلايا نائمة لداعش جميعها خطيرة وهذا ما افشل اية محاولة لشن هجمات ضمن مايعرف بغزوات رمضان"، مؤكدا بأن "جهودا استنثائية وعملا ميدانيا كبيرا هو من اسهم في منع حدوث اي اعتداءات اجرامية خلال الشهر الفضيل".

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